Eccellenza M&A, Bonvicini e Sismondi in LCA Studio Legale

LCA Studio Legale annuncia il raggiungimento di una ulteriore milestone nell'ambizioso processo di crescita e sviluppo intrapreso nell'ultimo anno. Entro la fine dell'estate, faranno infatti il loro ingresso in Studio, con il ruolo di partner, Daniele Bonvicini e Riccardo Sismondi, due professionisti di comprovata e riconosciuta esperienza nel campo delle operazioni straordinarie, che andranno a rafforzare uno dei dipartimenti cardine nell'ambito del servizio di consulenza offerto da LCA.

Daniele Bonvicini e Riccardo Sismondi sono autori, insieme o singolarmente, di un grandissimo numero di operazioni di M&A e di altre operazioni straordinarie societarie.

Prima di approdare in LCA per condividerne il progetto, l'avv. Bonvicini è stato co-fondatore e senior partner di MBL & Partners e quindi di BLF Studio Legale e in seguito, per alcuni anni, partner in Rödl & Partner e socio in Grande Stevens Studio Legale. È stato assistente di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna e professore di diritto privato comparato all'università di Ferrara, ed è autore di monografie e articoli in materia societaria. Ha condiviso l'attività di avvocato con la pas- sione sportiva come pilota prima di motonautica (con un titolo di campione del mondo offshore classe 3) e poi di auto storiche da corsa.

Fin dagli inizi della sua attività professionale, l'avv. Sismondi ha lavorato con Daniele Bonvicini acqui- sendo una vastissima esperienza nell'assistenza a imprenditori italiani e stranieri in operazioni di M&A, anche crossborder. La sua carriera di avvocato si è sviluppata come senior associate di BLF Studio Legale, associate partner di Rödl & Partner e salary partner di Grande Stevens Studio Legale.

Insieme rappresentano un team di affermato riconoscimento nel campo dell'M&A e delle joint ventu- re (con particolare focus nelle aree food & beverage, luxury & fashion, chemical, health care & life science e financial services) e in quello della consulenza societaria straordinaria, attivo anche nei set- tori capital markets, diritto bancario e finanziario e nell'assistenza per contratti di licenza di marchi del lusso.

L'esperienza e l'eccellenza qualitativa della loro attività professionale saranno dunque a breve al ser- vizio anche degli imprenditori e delle piccole, medie e grandi aziende che, da breve o lunga data, hanno scelto LCA come consulente legale e fiscale di fiducia.