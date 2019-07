HAT, Fondaco, Equiter e Sinloc comunicano la vendita di Interporto Solare a ContourGlobal Solar Holdings (Italia)

Gli avvocati Francesca Morra (nella foto), Lorenzo Parola e Giacomo Gavotti, ora in Herbert Smith Freehills, hanno assistito HAT SGR, promotore e gestore di Fondo Sistema Infrastrutture, Fondaco SGR promotore e Equiter gestore di fondo Fondo PPP Italia e Sinloc nella vendita di Interporto Solare a Contour Global Solar Holdings (Italy), a sua volta assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners, che ha agito con un team composto dai partner Ottaviano Sanseverino e Gherardo Cadore, coadiuvati dall'associate Manfredi Sclopis per i profili M&A e dagli associate Beatrice Stefanini e Antonio De Sebastiano per gli aspetti di diritto amministrativo. I venditori sono stati assistiti da ValeCap come financial advisor mentre l'acquirente è stato assistito da Prothea come financial advisor e Moroni & Partners come technical advisor.

Interporto Solare ha sviluppato, costruito e gestisce impianti fotovoltaici per una potenza installata complessiva di 12,4 MWp sui tetti dell'Interporto di Padova, operativi dal 2010.

ContourGlobal Solar Holdings (Italy), una joint venture tra ContourGlobal e Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, è un operatore primario nel settore energetico.