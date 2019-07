Carnelutti con R.W. BECKETT CORP nell'acquisizione cross-border di FIDA

Carnelutti Studio Legale Associato, nelle persone dei soci Luca Arnaboldi e Alexia Falco, ha assistito R.W. Beckett Corporation, società USA, leader nel mercato nordamericano nei prodotti di combustione, nell'acquisizione cross-border dell'azienda di F.i.d.a s.r.l., società italiana che produce trasformatori d'accensione ad alta tensione.

Fida, società fondata nel 1945 dalla famiglia Graziati, vanta una lunga tradizione nel suo mercato di riferimento e una cultura familiare di attenzione sia per i clienti sia per i lavoratori dell'azienda.

Con questa acquisizione, Fida apporta a R.W. Beckett Corp. oltre settant'anni d'esperienza di innovazione nella tecnologia dei trasformatori d'accensione e permette a R.W. Beckett di diventare un interlocutore per le multinazionali di bruciatori gas a livello globale.