EY PER INVESTITORI SGR (ALLIANZ)

EY ha assistito Investitori SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Allianz, relativamente agli aspetti fiscali connessi alla compravendita di due immobili logistici situati a Liscate (Milano) e Montegalda (Vicenza) per conto del fondo comune di investimento immobiliare denominato "Investitori Logistic Fund".

L'operazione ha riguardato la prima tranche di un investimento in un portafoglio logistico del valore di 80 milioni di euro, per il quale è già stato firmato un accordo preliminare di compravendita. L'acquisto dei due asset di 45.000 mq risponde all'esigenza di investire nel settore logistico europeo che si trova in una fase di forte crescita.

Entrambi gli immobili hanno accesso diretto alle infrastrutture ed a causa delle loro rispettive dimensioni, vengono considerati Centri di distribuzione regionale. Sono stati affittati con contratto a lungo termine ad affittuari di elevato standing.

L'acquisizione degli altri due asset che compongono il portafoglio sarà effettuata entro la fine dell'anno.

Il team di Allianz Real Estate è stato guidato da Donato Saponara (in foto), Responsabile Italia e Responsabile Transazioni per l'Europa Occidentale di Allianz Real Estate e Fulvio Delaiti, Head of Asset Management.

EY ha operato con un team guidato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Aurelio Pensabene e dal manager Mario Naydenov.

Gli aspetti commerciali sono stati seguiti da Cushman & Wakefield, DLA Piper ha curato gli aspetti legali, urbanistici e normativi, mentre Duff & Phelps ha analizzato gli aspetti tecnici.