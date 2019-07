GOP assiste Gruppo Barletta S.p.A nell'accordo con gruppo Solo House

Gruppo Barletta S.p.A. e il gruppo Soho House hanno recentemente concluso un contratto quadro e annessi contratti ancillari in relazione alla futura "Soho House" di Roma, che sorgerà in Via Cesare de Lollis 12, nel quartiere di San Lorenzo ("SH Rome") e la cui apertura è prevista entro il 2020.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Gruppo Barletta S.p.A. con un team coordinato dal partner Massimiliano Macaione (in foto), coadiuvato dal senior associate Aldo Turella e dall'associate Giulia Martino.

Soho House è stata assistita dallo studio legale internazionale Withers con un team coordinato dalla Managing Partner Roberta Crivellaro, e formato dal senior associate Mattia Biasi e dagli associate Francesco Paggiaro e Edoardo Kratter.

SoHo House prenderà in locazione una porzione di SH Rome e gestirà la rimanente parte sulla base di un contratto di management. Gruppo Barletta S.p.A. è una società italiana e Soho House Limited è stata fondata nel 1995 a Londra ed è oggi presente in 23 città del mondo.