LEGANCE CON GORI, ACEA E LE BANCHE NEL FINANZIAMENTO DI 80 MILIONI PER GLI INVESTIMENTI DEL PIANO D'AMBITO

Legance - Avvocati Associati ha prestato assistenza legale nell'operazione di finanziamento in project financing di Euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00) in favore di GORI S.p.A. (gestore unico del Servizio Idrico Integrato nel Distretto Sarnese Vesuviano, e sesto gestore in Italia per popolazione servita) in ogni fase dell'operazione; a partire dall'assistenza nella strutturazione della procedura di selezione degli enti finanziatori, inclusa la predisposizione della documentazione amministrativa rilevante, nonché del term sheet del finanziamento e della due diligence relativa alla concessione e al contesto regolatorio e societario, fino alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria (tra cui il contratto di finanziamento e i documenti di garanzia).

Il finanziamento è stato concesso da un pool di principali istituti di credito nazionali, coordinati da UBI Banca e composto, altresì, da Banca IMI, quale banca agente, Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Banco BPM, Medio Credito Centrale, Banca Popolare di Torre del Greco.

L'operazione assume particolare rilievo sia per le dimensioni di GORI, sesto gestore in Italia, sia per la struttura finanziaria che prevede la compresenza di un finanziamento del socio privato a supporto degli investimenti.

Il team di Legance, che ha agito quale "project counsel" e dunque quale consulente terzo sia della società, sia dello sponsor, sia delle parti finanziarie, è stato coordinato dal Senior Partner Monica Colombera e gestito dal Counsel Simone Ambrogi con il supporto della Senior Associate Anna Cappuccini e dell'associate Federica Ferrua.