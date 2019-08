Dentons e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nella compravendita di un hotel in Franciacorta

Lo studio legale Dentons ha assistito Ark Investment Advisors PTE Limited, primario investitore di base a Singapore, nell'accordo preliminare di compravendita di un albergo sito in Provaglio d'Iseo (BS), in Franciacorta. I venditori, Amissima Vita S.p.A., sono stati assistiti da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.

Il closing dell'operazione è previsto per giugno 2022; nel frattempo Ark Investment Advisors avrà a disposizione l'immobile in base a un contratto di locazione stipulato contestualmente al preliminare di compravendita.

L'operazione rappresenta il primo investimento del gruppo sul territorio italiano, confermando l'appetibilità del mercato real estate italiano per gli investitori stranieri.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare composto dal managing partner Federico Sutti, dall'associate Andrea Benedetti e dalla trainee Cristina Garlaschelli per il real estate; dal partner Federico Vanetti e dall'associate Cristina Melentieva per gli aspetti amministrativi; dal partner Andrea Fiorelli e dal councel Matteo Chinaglia per il tax.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Parners ha agito con un team guidato dal socio Gaetano Carrello coadiuvato dal counsel Nicola Ferrini, dall'associate Jacopo Ceccherini e dal trainee Roberto Garrone per gli aspetti legati all'acquisizione e dal socio Gianluca Gariboldi e dall'associate Donatella Di Gregorio per gli aspetti amministrativistici.