AGFM e Banca Finint nel riassetto dei Gruppi FLO e DOpla

AGFM e Finint Corporate Advisors (Gruppo Banca Finint) hanno assistito, rispettivamente, FLO SpA e DOpla SpA, aziende leader – in Italia e all'estero - nel settore della produzione industriale e commercio di articoli in plastica e materiali alternativi, nell'accordo finalizzato al riassetto e razionalizzazione dei rispettivi Gruppi.

In virtù di questo accordo, DOpla acquisisce il controllo del Gruppo Eurovending, di cui fanno parte Nupik e Sky Paper, entità spagnole leader in Europa (con presenze dirette in Francia, UK e Portogallo) nel campo del tableware e del food service e di Art Plast, entità operante dalla Polonia nel Centro Est Europa per la distribuzione a clienti locali (business e catene della distribuzione) dei medesimi prodotti.

FLO acquisisce il controllo di ISAP-Packaging, storica società basata a Verona e leader in Italia nella produzione di stoviglie monouso e packaging alimentare, cui fa capo anche la I&D di Catania, e di F Bender, entità localizzata in Galles (UK) e attiva nella produzione di stoviglie (principalmente bicchieri) e accessori (tovaglioli) in carta/cartoncino.

Nelle trattative e nella chiusura dell'operazione FLO è stata assistita da AGFM con un team guidato dal Partner Alberto Guiotto, in qualità di Advisor Finanziario e da Gianni Origoni Cappelli & Partners con un team guidato dal Partner Paolo Brugnera in qualità di Advisor Legale.

"L'avere contribuito al riassetto del gruppo FLO e, indirettamente, a quello del Groppo DOpla – spiega Alberto Guiotto, Senior Partner e responsabile del dipartimento Advisory di AGFM - è per noi un motivo di grande soddisfazione, perché siamo convinti del valore che queste società potranno creare in futuro, grazie alla maggiore efficienza della gestione e alle prospettive del business ora possibili, in un settore in grande cambiamento" DOpla è stata assistita da Finint Corporate Advisors (Gruppo Banca Finint) con un team coordinato da Francesco Lorenzoni, in qualità di Advisor Finanziario e da Orrick con un team guidato dal Partner Marco Dell'Antonia in qualità di Advisor Legale.

"Questa operazione - sottolinea Francesco Lorenzoni, Executive Director di Finint Corporate Advisors - rappresenta perfettamente ciò che il nostro gruppo bancario sa fare meglio: essere al fianco di imprenditori e delle loro aziende, radicate nei propri territori e leader di mercato, promuovendo sinergie e supportandole nella realizzazione di percorsi di crescita che possano garantire una nuova fase di espansione. Siamo orgogliosi di aver contribuito al riassetto delle partecipazioni di DOpla e FLO, che permetterà una migliore efficacia strategica nel governo dei rispettivi business su scala internazionale e il perseguimento di efficienze nelle funzioni chiave, in una congiuntura che richiede una profonda trasformazione degli operatori."

Il riassetto delle partecipazioni permette a DOpla SpA e a FLO SpA una migliore efficacia strategica nel governo dei rispettivi business su scala internazionale e il perseguimento

di efficienze operative nelle funzioni chiave, in una congiuntura che richiede una profonda trasformazione degli operatori alla luce dei divieti alla produzione e commercializzazione di alcuni prodotti monouso in plastica introdotti dal 2021 con la Direttiva EU "Single Use Plastics" ("SUP").