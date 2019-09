Baker McKenzie nomina due Counsel

Baker McKenzie annuncia la promozione di due nuovi Counsel: Luca Bassi nel gruppo Dispute Resolution, e Riccardo Vaccaro nel gruppo Tax.

Luca Bassi è responsabile della practice "White-collars crimes' all'interno del dipartimento di Dispute Resolution. L'Avv. Bassi fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale in diritto penale dell'economia, con particolare riferimento ai reati societari, tributari, finanziari, ambientali, contro la pubblica amministrazione e di infortunistica sul lavoro e coordina l'attività di investigazioni difensive.

Riccardo Vaccaro ha maturato una significativa esperienza in materia di transfer pricing, fiscalità internazionale e valutazione aziendale. Il dott. Vaccaro fornisce assistenza a clienti multinazionali nella definizione di politiche di transfer pricing, in riorganizzazioni aziendali e ristrutturazioni della catena del valore, in accordi di licenza per beni immateriali e accordi di ripartizione dei costi nonché nel contenzioso tributario e nelle gestione di Advance Price Agreement (APA) e procedure di Patent Box.

Oggi Baker McKenzie, nelle due sedi di Milano e Roma, annovera oltre 160 avvocati e dottori commercialisti, di cui 26 partner, 3 of counsel, 25 counsel e 110 associati.