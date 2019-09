Katia Ciaccio, 33 anni, entra nel team milanese di private banking di Banca Finnat, uno dei maggiori operatori di Piazza Affari, specializzato nella prestazione di servizi di investimento rivolti al Private Banking e alla clientela istituzionale e corporate.

Con una laurea in Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative presso l'Università Cattolica, inizia la sua carriera nel 2010 in BNP Securities Service dove acquisisce una solida esperienza nei back office degli strumenti finanziari che completa entrando in BIM nel 2014 come assistant e junior relationship manager.

Ciaccio andrà a rafforzare e consolidare il team – coordinato da Daniele Piccolo, Direttore Private Banking Nord Italia di Banca Finnat – di private banking e wealth management, assistendo ogni esigenza del singolo investitore e della propria famiglia.

"Il passaggio generazionale non riguarda solo i clienti – afferma Arturo Nattino, Amministratore Delegato di Banca Finnat – è fondamentale preparare i private bankers del futuro cercando talenti che conoscano in modo trasversale l'attività di investimento e che possiedano anche quelle doti di energia, capacità relazionali e continua tensione all'apprendimento che sono richieste nella nostra attività di wealth management."

Con l'ingresso di Katia Ciaccio, sale a 48 il numero di private banker di Banca Finnat.

Banca Finnat ha superato i 5 miliardi di Euro nel private banking e punta a crescere in modo significativo al nord Italia, dove ha recentemente fatto un importante investimento trasferendo la propria sede milanese nei nuovi locali di Palazzo Gallarati Scotti, in via Manzoni 30.

Banca Finnat è quotata al segmento Star di Borsa Italiana ed è fra le realtà bancarie più solide con un Cet 1 Capital Ratio del 29,60%. La Banca ha un'ampia gamma di servizi in grado di fornire alla clientela una risposta completa e professionale.