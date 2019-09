Campeis advisor legale di VeNetWork nell'acquisizione del 70% di Bellelli (tra i leader nel mercato seggiolini per biciclette e auto)

VeNetWork S.p.a., società di investimento nata nel 2011 per iniziativa di circa 50 imprenditori veneti impegnati nel re-startup d'impresa e nella valorizzazione delle imprese venete, ha acquisito mediante un'operazione di aumento di capitale sociale una quota del 70% di Bellelli Srl, società con sede a Badia Polesine (Rovigo), tra i leader nel mercato dei seggiolini per biciclette e auto, oltre che degli accessori per le due ruote.

Il restante 30% del capitale rimane ai quattro soci storici, Gabriele Maron, confermato nel ruolo di amministratore delegato, Marco Battocchio, Fabio Vaccari e Antonio Di Salvia, ex dipendenti che nel 2016 avevano rilevato l'azienda dal fondatore Tiziano Bellelli in un momento cruciale per la sopravvivenza della società.

VeNetWork è stata assistita dallo Studio Campeis, con il partner avvocato Massimiliano Campeis, e dall'advisor finanziario dott. Renzo Berto dello Studio Berto e associati.

Bellelli srl è stata assistita dallo Studio Greggio & Partners, con il partner avvocato Marco Greggio e l'associate avvocato Dario Furlan.

Fondata nel 1994, Bellelli aveva presentato nel maggio 2017 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, finalizzato alla prosecuzione dell'attività e al risanamento della società, con il mantenimento dei posti di lavoro in essere. Il concordato era stato omologato dalla maggioranza dei creditori il 16 febbraio 2018. Con l'operazione di aumento di capitale è prevista l'uscita anticipata (di tre anni) dalla fase concordataria, con il pagamento pieno dei creditori nella misura prevista nella proposta di concordato.