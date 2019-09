Susanna Scapigliati entra in Morri Rossetti come Responsabile Transfer Pricing

La Dott.ssa Susanna Scapigliati, Dottore Commercialista, entra a far parte di Morri Rossetti come Of Counsel. Avrà la responsabilità di tutti i servizi di Transfer Pricing appartenenti all'area di Tax Advisory guidata da Davide Rossetti, name partner dello Studio.

In precedenza, la Dott.ssa Scapigliati ha collaborato con primari studi fiscali internazionali, dove si è occupata di consulenza fiscale in materia di prezzi di trasferimento.

Il suo ingresso si inserisce nel potenziamento dei servizi fiscali internazionali di Morri Rossetti, per far fronte alle crescenti richieste della clientela e degli altri Studi professionali europei e del resto del mondo con cui Morri Rossetti ha sistematici rapporti nell'ambito dei network globali di cui fa parte.

La Dott.ssa Scapigliati ha maturato un'ampia esperienza nella gestione e nel coordinamento di team di lavoro per la realizzazione di progetti complessi inerenti al Transfer Pricing, occupandosi di ogni aspetto contrattualistico e documentale, nonché gestendo anche fasi di contenzioso e di negoziazione di Ruling internazionali. In ambito Transfer Pricing, collaborerà con il Dott. Mario Buzzelli - che già se ne occupava in precedenza – e in parallelo, si relazionerà con l'Avv. Federica Minio, esperta di IP, per ciò che riguarda i temi relativi al Patent Box.