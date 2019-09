Cushman & Wakefield advisor di Acquanegra S.p.A. nella locazione a bpost di un last mile a Cusago

Milano, 13 settembre 2019 – Cushman & Wakefield, leader globale nei servizi immobiliari, dopo aver lanciato la linea di consulenza Last mile and Data center Advisory all'interno del dipartimento di Industrial & Logistics a conferma di una esperienza approfondita e consolidata nel settore, ha completato con successo la negoziazione del contratto di locazione di un asset logistico ubicato in Milano ovest, a Cusago, per conto della proprietà Acquanegra S.p.A.



L'immobile, con una superficie coperta di oltre 6.000 mq e con oltre 30 baie di carico su doppio fronte, ospiterà la sede operativa e gli uffici di bpost, gruppo postale belga assistito nella consulenza legale da Deloitte Legal, che tramite questa operazione approda sul mercato nazionale attraverso la sua controllata Radial. Il tenant, leader nel settore postale e fornitore internazionale di servizi logistici, dal 2017 ha iniziato a porre maggiore attenzione al fiorente mondo dell'e-commerce e conseguenzialmente agli immobili legati all'ultimo miglio. Il suo arrivo in Italia in una posizione così strategica, per location e per caratteristiche dell'asset, lo pone in grado di affrontare un mercato tanto dinamico quanto aggressivo.