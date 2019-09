Milano, 13 settembre 2019. Toffoletto De Luca Tamajo si conferma per il terzo anno tra gli studi più innovativi di FT Innovative Lawyers, la ricerca del Financial Times sulle law firm europee forward thinkers.



Due le categorie in cui lo Studio è presente: "Data, Knowledge and Intelligence" e "New Products and Services". Il primo riconoscimento va alla creazione di particolari strumenti integrati nel software gestionale interno Elibra, per migliorare i rapporti con i clienti e la gestione economica dei progetti.



Nella categoria "New Products and Services" lo Studio è "Commended" per la creazione dei prodotti legali. Si tratta di servizi specifici a un costo preciso e predefinito per il cliente e gestiti con efficienza da un team dedicato. Tra i pacchetti sviluppati ci sono Welfare, GDPR e Privacy, Procedure articolo 4 e utilizzo degli strumenti informatici, Smart Working, Whistleblowing, Politiche retributive, Contratti di agenzia, Contratti Digitali e Tutela dei Segreti Aziendali.



«Investire in innovazione è sempre stato uno dei nostri driver di crescita ed è per questo che alcuni anni fa abbiamo creato anche il dipartimento di Ricerca & Sviluppo - commenta l'avvocato Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale specializzato in diritto del lavoro e sindacale. - Tutti, dai partner ai trainee, sono coinvolti in questo processo, anche attraverso gli innovative circle che si tengono periodicamente, e siamo orgogliosi che una classifica prestigiosa come questa riconosca il frutto del nostro lavoro.»



FT Innovative Lawyers 2019 premia quest'anno solo due studi italiani e Toffoletto De Luca Tamajo si conferma tra le realtà più vivaci nel panorama legale del nostro Paese ed europeo, sia per le innovazioni nei servizi ai clienti che nella tecnologia del settore giuridico.