Corso di Aggiornamento e Formazione Specialistico Forense



A.N.F. Foggia, il Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia, ha il piacere di presentare il Corso di Aggiornamento e Formazione Specialistico Forense CONDOMINIO E IMMOBILI.

Il Corso nasce dall'esigenza di fornire agli Avvocati strumenti di approfondimento della conoscenza della materia condominiale, soggetta a continui interessamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, data anche la legislazione codicistica assai scarna e generalizzata, ormai non più adatta ad un mondo che cambia.

La recente riforma del 2013, pur non incidendo in misura rilevante sul tessuto normativo, ha codificato gli orientamenti della Giurisprudenza, modernizzando e rendendo più equi alcuni principi. I rapporti condominiali per loro natura sono multidisciplinari, toccando vari rami del diritto quali civile, penale, amministrativo, lavoristico, previdenziale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il Corso si terrà nei giorni 27 settembre, 18 ottobre e 22 novembre dalle 16,00 alle 19,00 a Foggia presso Validacert, in Via Matteotti 111.

Ciascun modulo è accreditato presso il C.O.A. di Foggia per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. Le iscrizioni e registrazioni dei partecipanti potranno effettuarsi con modalità telematiche sulla piattaforma Avvoclic entro le ore 12.00 del giorno precedente.

Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di n. 30 iscritti per ciascun modulo. Per la partecipazione a ciascun modulo verrà rilasciato attestato di frequenza.

Presente il Gruppo 24 ORE, media partner Diritto24



Consulta il programma