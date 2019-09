PwC TLS con Monbat nell'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di STC S.r.l.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Monbat AD nell'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di STC S.r.l.

Monbat AD è uno dei principali produttori europei di batterie con una presenza in oltre 65 paesi attraverso oltre 20 diverse applicazioni e industrie e opera in due principali segmenti di business - batterie al piombo-acido e batterie e sistemi agli ioni di litio ad alta potenza. Il segmento delle batterie al piombo-acido vanta un modello di business verticalmente integrato che comprende impianti di produzione in Bulgaria (Monbat AD e Start AD) e impianti di riciclaggio di batterie al piombo-acido usate in Bulgaria, Romania, Serbia e Italia.

Science, Technology & Consulting (STC) S.r.l. è una società specializzata in attività di ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione di macchine pilota e industriali e progetti chiavi in mano di alta qualità attraverso l'applicazione di tecnologie e processi tradizionali e avanzati. STC ha una vasta esperienza nel campo del riciclaggio di batterie al piombo-acido usate, una forte presenza sul mercato e diverse soluzioni innovative brevettate.

L'acquisizione di STC segue la strategia del Gruppo Monbat per l'espansione geografica, il rafforzamento dell'integrazione verticale e lo sviluppo sostenibile attraverso l'innovazione continua.

PwC TLS ha assistito Monbat AD con un team coordinato da Alvise Becker e Riccardo Lonardi e composto da Matteo Steffenini e Valentina Mancuso per gli aspetti di diritto commerciale e da Marco Oggionni, Sara Tanieli e Michele Giammusso per gli aspetti di diritto del lavoro.