Tutti gli advisor dell'acquisizione di Doremi da parte di Busy Bees

Orrick ha assistito Busy Bees, operatore inglese attivo nel settore dell'educazione all'infanzia, nell'acquisizione del 100% di Doremi, società italiana che gestisce numerosi asili nido privati a Milano e dintorni, i cui soci sono stati assistiti da Hi.lex – Avvocati Associati.

L'acquisizione rappresenta il primo step del gruppo nell'Europa continentale e rafforza il portafoglio globale della società, che gestisce 630 asili e scuole in tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Irlanda, Singapore, Malesia, Canada, Australia, Stati Uniti e ora Italia, prendendosi cura di oltre 55.000 bambini.

Il team Orrick era composto da Guido Testa ed Emanuela Longo, con il supporto di Pietro Parrocchetti, mentre per Hi.lex – Avvocati Associati ha agito con un team composto da Marco Carbonara e Teresa Grisotti.

Sinaxia, con un team composto da Nathan Sutton e Leonardo Di Pilato, agisce in qualità di Financial e Strategic Advisor di Busy Bees per il mercato italiano, mentre per i soci venditori ha agito, in qualità di advisor finanziario, Cross Court Capital, nella persona di Andrea Sagone, Managing Partner.