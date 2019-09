CT&P Capone | Ticozzi | Partners, entra a far parte del network internazionale AGN International. Si tratta dell'unico studio di soli dottori commercialisti a Milano a far parte del network globale.

AGN International è un'associazione attiva a livello mondiale di studi indipendenti che conta circa 200 membri in oltre 80 Paesi, i cui iscritti offrono advisory in ambito societario, tributario, assicurativo e contabile ai propri clienti in tutto il mondo. La missione di AGN è di consentire ai suoi membri di supportare a livello globale le imprese e le persone garantendo standard qualitativi elevati, offrendo una consulenza immediata e pratica e know-how specifici per Paese, ovunque l'esigenza del cliente si presenti.



Il Partner di riferimento dello Studio per il network sarà Federico Sambolino.