Pubblicato il Decreto legge sulla cyber sicurezza nazionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. n. 222 del 21.09.2019) il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Con esso viene istituito un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.