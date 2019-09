Barbara Pirelli, Foro di Taranto

Spesso siamo così impegnati nel vivere le nostre vite al punto da non dare peso alle vite degli altri;eppure in un giorno qualunque la vita di un'altra persona e le sue scelte potrebbero diventare le nostre, il dolore di un'altra persona potrebbe diventare il nostro dolore.

Nella vita siamo liberi di fare tante scelte, possiamo scegliere il lavoro, gli amici da tenere accanto, la persona da sposare, i viaggi da fare ma possiamo scegliere chi può aiutarci a morire?Da oggi si e a dirlo è la Corte Costituzionale con una sentenza del 25.09.2019. Prima di entrare nel merito della pronuncia della Consulta vediamo cosa dice l'art. 580 c.p. che prevede "l'istigazione o l'aiuto al suicidio";in forza di questo articolo :"chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Molti di voi ricorderanno il caso mediatico di Fabiano Antoniani, meglio noto come DJ Fabo,che in seguito ad un incidente stradale era diventato cieco e completamente paralizzato. Il ragazzo non riuscendo più a sostenere il peso di vivere in simili condizioni aveva chiesto allo Stato di aiutarlo a morire. E' stato aiutato nella realizzazione di questo proposito dal politico ed attivista Marco Cappato,esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato DJ Fabo in Svizzera per avviare il percorso del suicidio assistito.

La condotta posta in essere da Marco Cappato gli ha comportato un rinvio a giudizio per il reato di aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p., il P.M. del processo, la dott.ssa Siciliano, aveva chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".

La Corte d'Assise di Milano aveva sospeso il giudizio, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale per contrasto dell'art. 580 c.p. con gli articoli 3,13,25,27 e 117della Costituzione e con gli articoli 2 ed 8 CEDU.

Bene la Corte Costituzionale chiamata a giudicare sulla delicata questione ha ritenuto non punibile, ai sensi dell'art. 580 c.p., "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che egli reputa intollerabili". Marco Cappato entusiasta per la pronuncia della Consulta ha dichiarato:" Da oggi siamo tutti più liberi".

Nel solco della libertà di scegliere di morire si inserisce la narrazione di un interessante libro che ho letto e del quale vi consiglio la lettura; si tratta di "Il Diritto di Morire", è un libro-dialogo tra Dacia Maraini e Claudio Volpe. Il libro è un percorso narrato, con il dialogo tra i due scrittori, fatto di spunti di riflessione e cenni giuridico-normativi sulla libertà di poter decidere di togliersi la vita.

La nota scrittrice Dacia Maraini in un passo del libro dice:" la libertà di togliersi la vita è da considerarsi una libertà degna? Un diritto che può essere sancito da una legge?Il fatto che in alcuni Paesi ciò è ammesso vuol dire che siamo sul piano delle possibilità". E ancora il giurista e scrittore Claudio Volpe in un altro passo del libro ricorda che:"riconoscere il diritto a ricorrere all'eutanasia o al suicidio assistito, presso strutture attrezzate, non vuol dire assolutamente mettere da parte tutti quei principi di civiltà giuridica e di buon senso che presiedono alla comune convivenza."

Vi segnalo che in occasione della 15ma Edizione della Festa dei lettori, la prossima presentazione del libro "Il Diritto di Morire" è stata organizzata dal Presidio del Libro di Maruggio(Ta)- del quale faccio parte; Presidente del Presidio è la dott.ssa Tiziana Maiorano.

L'evento si terrà alle ore 18.00 del 28 settembre 2019, presso il Beagle Hotel di Campomarino di Maruggio.

Dialogherà con lo scrittore Claudio Volpe la dott.ssa Tiziana Maiorano.