PEDERSOLI E RUSSO DE ROSA NELL'ACQUISIZIONE DI LA PAVONI DA PARTE DI SMEG

Milano, 26 settembre 2019 – Pedersoli Studio Legale ha agito a fianco di SMEG nell'acquisizione di La Pavoni, storica azienda milanese che produce e commercializza macchine da caffè di alta gamma ad uso domestico e professionale assistita da Russo De Rosa Associati.



Il team di Pedersoli che ha affiancato SMEG nell'operazione, è stato guidato dall'equity partner Alessandro Marena e ha visto il coinvolgimento del partner Csaba Davide Jákó e dell'associate Valentina Di Melfi per gli aspetti corporate M&A, degli associate Andrea Scarpellini e Carlo Antonio Talarico, per gli aspetti di diritto del lavoro, e Alessandro Zuccaro per quelli di diritto amministrativo, mentre l'equity partner Andrea de' Mozzi ha gestito i profili fiscali dell'operazione. Mediobanca con Francesco Dolfino e Lorenzo Fumarola ha assistito SMEG quale advisor finanziario.



Russo De Rosa Associati, con un team coordinato da Gianmarco Di Stasio e composto dall'associato Alberto Greco e dal collaboratore Francesco Belletti, ha assistito i venditori in tutti gli aspetti legali, contrattuali e societari, mentre per gli aspetti fiscali ha agito Giuseppe Leoni dello Studio Guasti. Banca Euromobiliare, con Simone Citterio e Giampiero Luongo, coadiuvati da Alessio Granelli, ha agito come advisor finanziario dei venditori.