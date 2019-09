AMTF AVVOCATI NELL'ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA ANDREA PIRLO, STARS ON FIELD E BAGLIONI HOTELS

Milano, 27 settembre 2019 – AMTF Avvocati, con il socio fondatore Alberto Crivelli (nella foto) ha assistito il noto ex centrocampista e attuale commentatore di Sky Andrea Pirlo, Stars on Field, società leader nel settore dello sport e del celebrity management che assiste l'ex calciatore, e Baglioni Hotels, la nota catena alberghiera di lusso, in un accordo di partnership che prevede l'inserimento dell'atleta e della sua immagine tra gli ambassador di Baglioni Hotels.

Sempre nell'ambito della medesima partnership che ha visto AMTF Avvocati nella veste di comune advisor delle parti, la catena alberghiera, inoltre, si avvarrà dei pregiati prodotti vinicoli dell'azienda Pratum Coller di proprietà dello stesso Pirlo.