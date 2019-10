Nell'atmosfera di una Villa veneta, ad Arcugnano, si è svolto l'evento promosso da Studio Legale Withers e The European House - Ambrosetti in tema di Governance, Tutela del Patrimonio e Continuità generazionale nelle imprese familiari, argomento imprescindibile per le famiglie imprenditoriali italiane.

Withers, studio legale internazionale presente in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico, attraverso i suoi oltre 1.100 professionisti fornisce consulenza a 360 gradi con un focus particolare sul family business e la tutela dei grandi patrimoni familiari sotto il profilo successorio.

L'incontro ha approfondito la necessità di preparare il passaggio generazionale con le modalità adeguate, relativamente agli asset finanziari, immobiliari ed aziendali.

A questo proposito è intervenuta l'Avv. Roberta Crivellaro, partner nel team Corporate di Withers a Milano e Padova e managing partner della practice italiana della firm, che ha esposto agli Imprenditori presenti, la disciplina giuridica in tema di pianificazione patrimoniale e successoria e passaggio generazionale. In particolare è stato posto l'accento sull'importanza della creazione della holding familiare, nella forma della società di capitali o di persone, in quanto permette la razionalizzazione del gruppo e delle finanze, oltre ad agevolare la governance garantendo flessibilità. Fondamentale, in questo senso, anche il contestuale utilizzo di strumenti giuridici societari per incidere su governance e proprietà dell'impresa.

Gli strumenti fiscali a disposizione per tutelare il patrimonio sono stati approfonditi dall'Avv. Giulia Cipollini, partner responsabile del team italiano di Tax and Wealth Planning di Withers, che ha fatto luce sulla disciplina successoria e delle donazioni, evidenziando la benevolenza dell'attuale normativa italiana e una sicura tendenza legislativa nel senso della "neutralità fiscale" per alcune fattispecie.

Per rendere efficace la convivenza generazionale e risolvere le criticità alle quali le imprese sono sottoposte con il tempo, bisogna essere consapevoli non solo dei temi tecnici, ma anche dei numerosi altri aspetti determinanti (legati ai giovani, ai ruoli, ai compensi, all'organizzazione, ecc.). Questo l'argomento trattato da Luca Petoletti, partner di The European House - Ambrosetti, con responsabilità dell'area di consulenza Famiglia-Impresa e governance.

La convenienza e le opportunità dell'utilizzo della holding familiare, sono emerse chiaramente anche dalla case story dell'azienda Ferrari, raccontata da Alessandro Lunelli, che insieme alla sua Famiglia dirige con successo l'azienda eccellenza italiana nel settore dello "Sparkling Wine" tramandata da generazioni.

L'evento Withers ha visto la partecipazione di numerosi Imprenditori dell'area veneta toccati dalla tematica del passaggio generazionale ed ha chiarito i complessi aspetti che la caratterizzano, sottolineando l'importanza di affrontare e gestire la questione con debito anticipo, ma soprattutto affiancati dall'esperienza di professionisti.

L'impresa familiare si rivela essere una forma di azienda che esprime risultati superiori rispetto ad imprese non familiari: guidati da specialisti, è possibile assicurare nel tempo e tra le generazioni, la crescita, la governabilità e la tutela del patrimonio dell'Impresa e della Famiglia.