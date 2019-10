Lo Studio Legale Liparota\Vazzana & Partners aggiudicatario della gara per la gestione del ristorante del MAXXI

Lo Studio Legale Liparota\Vazzana & Partners ha assistito GMA Services s.r.l., quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del servizio di ristorante del museo MAXXI di Roma.

Aprirà il 12 ottobre 2019 "Mediterraneo - Ristorante e Giardino", il nuovo ristorante del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, progettato da Zaha Hadid e gestito dalla fondazione MAXXI del Ministero per i Beni Culturali.

Il progetto sviluppato dal gruppo GMA Services s.r.l. in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del bando per la gestione dell'ampio spazio di ristoro da 200 coperti, ha previsto un totale rinnovo degli interni - su progetto dello Studio Troiani - per far vivere al cliente un viaggio emozionale e sensoriale che lo coinvolga in ogni momento della giornata.

Lo Studio Legale Liparota\Vazzana & Partners, con un team guidato dagli avvocati Marianna Vazzana e Fabio Liparota, ha assistito GMA Services s.r.l. prestando supporto nella preparazione della documentazione amministrativa propedeutica alla partecipazione alla gara.

Fondato nel 1994 dall'avv. Fabio Liparota, lo Studio ha la sua sede principale nel centro di Roma. Dopo i primi anni di esperienza estende la sua presenza anche su Milano.

Lo Studio Legale Liparota assiste prevalentemente società nell'ambito del diritto amministrativo, societario, civile e del lavoro avvalendosi della collaborazione di un team collaudato di esperti nelle varie discipline.