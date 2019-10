PAVIA E ANSALDO CON IL FONDO THREESTONES PER L'ACQUISIZIONE DI TRE RESIDENZE IN SPAGNA

Lo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto dalla partner responsabile della sede di Barcellona, Meritxell Roca Ortega, e dagli associati Alessandro Tenchini e Javier Vicente García, ha prestato consulenza al fondo di investimento del Lussemburgo TSC Fund Eurocare Real Estate, gestito da Threestones Capital Management S.A., nell'acquisizione delle residenze per anziani "Sa Residència" (Ibiza), "La Saleta Villagonzalo" (Burgos) e "Jardins de Valldoreix" (Sant Cugat del Vallès) in Spagna, che continueranno ad essere gestite dal gruppo Colisée.

Threestones Capital Management S.A., è una SGR specializzata in ambito Real Estate che opera sotto la supervisione delle autorità finanziarie del Lussemburgo (CSSF), in conformità con la normativa finanziaria europea. L'operazione rappresenta il secondo investimento del fondo in Spagna, dopo l'acquisizione, lo scorso anno, della residenza "Cambrils Suite" nella provincia di Tarragona, e si colloca nell'ambito di una strategia di investimenti in tutto il territorio spagnolo.

Il Gruppo Colisée è uno dei principali player del settore socio-sanitario in Europa, con oltre 37 anni di esperienza ed è presente in diversi paesi come Francia, Belgio, Germania, Italia e Spagna. Il Gruppo Colisée gestisce più di 270 residenze per anziani, offrendo alloggio e assistenza a più di 26.800 residenti e con una forza lavoro di oltre 18.350 persone. Il Gruppo Colisée consolida da diversi anni la sua posizione nel mercato socio-sanitario europeo, e particolarmente in Spagna, dove gestisce più di 40 centri geriatrici ed intende continuare la sua crescita ed espandere i suoi servizi in tale paese.

In questa operazione, il Gruppo Colisée è stato assistito dall'ufficio di Madrid dello studio legale internazionale DLA Piper.