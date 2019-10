Simmons & Simmons e Clifford Chance in una offerta al pubblico di Citi per circa 300 milioni di dollari

Simmons & Simmons ha assistito l'emittente Citigroup Global Markets Holdings Inc. in una offerta al pubblico retail in Italia di Notes per un ammontare pari a circa 300 milioni di dollari.

Clifford Chance ha assistito Banca IMI in qualità di Direttore del Collocamento nel contesto dell'offerta al pubblico delle Notes.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Gioacchino Foti e ha incluso l'associate Francesco Napoli.