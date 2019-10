Francesca Pedretti nuovo partner dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP.

Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha il piacere di annunciare la nomina dell'Avv. Francesca Pedretti a Partner dello Studio.

Specializzata nel contenzioso civile e commerciale, Francesca Pedretti rappresenta e assiste società italiane e straniere in procedimenti ordinari e arbitrali e ha maturato una significativa esperienza nella gestione di controversie in materia di contrattualistica commerciale e diritto societario.

Entrata a far parte dello Studio nel 2014, Francesca Pedretti ha, in precedenza, collaborato con alcuni dei principali studi legali italiani.

"Anche quest'anno lo Studio ha registrato risultati importanti – commenta Maurizio Delfino, Managing partner dello Studio – In questo contesto di costante crescita, è per noi fondamentale la valorizzazione delle eccellenze professionali interne. Facciamo i migliori auguri a Francesca per il traguardo raggiunto".