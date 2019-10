INCONTRO TRA IL PRESIDENTE FIEG RIFFESER E IL SOTTOSEGRETARIO MARTELLA CHIESTO UN RINNOVATO IMPEGNO DEL GOVERNO IN FAVORE DELL'INFORMAZIONE

Il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, accompagnato dai Vicepresidenti, Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto, e dal Direttore generale, Fabrizio Carotti, ha incontrato oggi il Sottosegretario di Stato con delega all'Informazione e all'Editoria, Andrea Martella.

Nel corso dell'incontro Riffeser ha sollecitato un segnale del Governo a testimonianza del rinnovato impegno nel contrasto alla crisi dell'editoria giornalistica.

Nel ringraziare il Sottosegretario Martella per l'attenzione e la sensibilità dimostrata per il settore, il Presidente della Fieg, vista la crisi di sistema, ha auspicato che alcuni degli interventi proposti vengano valutati per l'inserimento nella manovra di fine anno.