Norton Rose Fulbright: cresce la squadra di Employment

Norton Rose Fulbright annuncia l'ingresso nel proprio team di Employment dell'avvocato Irene Bega, in qualità di associate.

Irene Bega ha collaborato con primari studi italiani e internazionali in dipartimenti specializzati in diritto del lavoro, assistendo le imprese e maturando ampia esperienza, in particolare nella gestione del contenzioso giuslavoristico.

Attilio Pavone, responsabile del dipartimento di Employment e della sede italiana di Norton Rose Fulbright, così commenta: "L'ingresso di Irene conferma la strategia di crescita che stiamo attuando nella nostra sede di Milano, nonché l'espansione, a livello globale, della practice di Employment che sta guadagnando sempre più terreno e consensi dai clienti, sia in Italia sia all'estero".

Con questi due ingressi sale a cinque il numero dei professionisti di Norton Rose Fulbright specializzati nel diritto del lavoro.