Alonzo Committeri & Partners con Scrigno nell'acquisizione di CCE

Alonzo Committeri & Partners ha assistito Scrigno, società leader a livello internazionale nel settore delle porte scorrevoli e blindate, nell'acquisizione del 100% di CCE, Costruzioni Chiuse Ermetiche srl.

In particolare lo studio Alonzo Committeri & Partners, ha preparato la struttura fiscale dell'operazione seguendo preliminarmente anche tutti gli aspetti di due diligence.

Obiettivo dell'operazione è valorizzare le sinergie e il know how tecnologico delle due società.

Il closing dell'operazione è fissato per la fine di ottobre.