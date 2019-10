Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Gitti and Partners nell'acquisizione da parte di Scrigno, controllata Clessidra, di CCE

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Scrigno – società leader a livello internazionale nel settore dei controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa e porte blindate – nell'acquisizione del 100% di CCE (Costruzioni Chiusure Ermetiche), una realtà imprenditoriale italiana di eccellenza che progetta, produce e distribuisce guarnizioni e accessori in grado di aumentare le prestazioni dei serramenti, in termini di risparmio energetico, isolamento acustico, resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco, assistita da Gitti and Partners.

Il team di Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stato composto dai Partner Bruno Gattai e Federico Bal e dall'Associate Beatrice Gattoni.

Il team di Gitti and Partners è stato composto dal Partner Vincenzo Giannantonio e dall'Associate Nicola Malta.