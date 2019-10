Grimaldi con Cyberoo per la quotazione all'AIM

Grimaldi Studio Legale, con un team guidato dai Partner Paolo Daviddi e Donatella de Lieto Vollaro (foto), insieme con gli associates Monica Ronzitti e Claudia Raimondi, ha assistito Cyberoo SPA nel processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su AIM Italia.

Cyberoo è una Pmi Innovativa specializzata in cyber security per le imprese. L'obiettivo della società emiliana è quello di affermarsi come uno dei principali player nel mercato, sia a livello nazionale sia internazionale.

Nel processo quotazione Cyberoo è stata inoltre affiancata da EnVent Capital Markets (Nomad e Global Coordinator), BDO (società di revisione), A2B (consulente per i dati extracontabili), lo Studio Bartoli & Arveda (consulente giuslavorista), lo studio SCOA (consulente fiscale).