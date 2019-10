GOP con i giapponesi di Menicon nell'acquisizione del gruppo Soleko

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Menicon Co., Ltd, società giapponese leader nella produzione e vendita di lenti a contatto, nella sottoscrizione ed esecuzione di un accordo vincolante per l'acquisizione del gruppo Soleko che opera nel settore ottico e oftalmologico da più di 40 anni ed è considerata un punto di riferimento nella contattologia italiana.

GOP ha agito con un team composto dal partner Mauro Sambati (in foto), dal senior associate Aldo Turella e dall'associate In Young Shin.

Lo studio legale Legance ha assistito i soci del gruppo Soleko con un team composto dalla socia Cecilia Carrara e dall'associate Riccardo Favaro.

Il perfezionamento dell'acquisizione del gruppo, subordinata all'avveramento di alcune condizioni sospensive, è avvenuto in data 1° ottobre 2019.