Il Commento del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo

IV RAPPORTO CENSIS SULL'AVVOCATURA ITALIANA 2019Giustizia, Professione, Welfare





Il rapporto Censis restituisce una realtà composita: a fronte di un progressivo calo di iscrizioni e redditi, si registra un aumento dell'indice di fiducia. Il dato mi fa pensare che abbiamo dunque metabolizzato la difficoltà e stiano imparando a gestirla con consapevolezza. Il sentiero che stiamo percorrendo è nuovo e complesso. Sono importanti le battaglie sull'equo compenso e sull'avvocato in Costituzione, ma ritengo che il tema cruciale sia legato ai nuovi paradigmi della Giustizia, alle nuove tecnologie, alle competenze che noi avvocati dobbiamo e possiamo acquisire.

Come giuristi siamo chiamati a creare e costruire nuovi modelli di governance, il futuro che è già oggi ha bisogno di essere compreso e regolamentato. La stessa amministrazione della Giustizia è investita dal progresso tecnologico. E questo non ci deve spaventare. L'intelligenza artificiale potrà offrire nuove opportunità. Ritengo che l'avvocato potrà avvalersi di nuovi strumenti che lo renderanno sempre più competente e – io credo – comunque indispensabile.

Un altro tema cruciale riguarda il rapporto tra cittadini e Giustizia.

La Giustizia è entrata prepotentemente nel dibattito quotidiano. L'esposizione mediatica dei processi, le derive giustizialiste e demagogiche, da un lato interessano e coinvolgono le persone, dall'altro generano preoccupazione. Il Rapporto CENSIS ci racconta una percezione diffusa di maggiore ansia per la propria sicurezza. Il timore delle intercettazioni o di incorrere in un errore giudiziario è entrato nella mente delle persone. Uno spaccato paradossale che rende evidente quanto sia essenziale in questo momento storico affermare il ruolo dell'avvocato come difensore dei diritti delle persone e custode di civiltà.



Leggi anche: Rapporto Censis sull'avvocatura: una professione che deve ripartire dai giovani e dalle donne