Lo Studio Arlati Ghislandi si evolve e trasforma il suo brand in "ArlatiGhislandi"

Una scelta dettata dalla volontà di crescere e riflettere la propria evoluzione anche nel nome.

Un brand che identifica una realtà di consulenza HR organizzata secondo standard internazionali e allo stesso tempo fortemente radicata nella cultura italiana.

ArlatiGhislandi è stato fondato nel 1997, raccogliendo il valore dell'eredità dello Studio Formaggia e le esperienze acquisite sin dal 1967 ed è cresciuto negli anni sotto la guida dei soci fondatori Massimiliano Arlati e Daniela Ghislandi.

Lo Studio è, da sempre, un punto di riferimento per la consulenza in materia di diritto del lavoro e sindacale. Opera secondo una logica "per obiettivi" con una reale propensione all'outsourcing e sviluppa al proprio interno nuove soluzioni HR tech dedicate ai clienti e alla gestione dei flussi amministrativi.

ArlatiGhislandi copre tutto il territorio italiano e, grazie ad un importante network internazionale, può operare in 132 Paesi e garantire la necessaria gestione coordinata delle risorse umane del Cliente.

Il brand "ArlatiGhislandi" rappresenta la visione dello Studio in un mondo in cui il capitale umano è in continua evoluzione e dove gli equilibri, le prospettive e gli strumenti cambiano costantemente e rapidamente.

La consulenza offerta da "AG" si è estesa - di recente - anche agli aspetti di gestione "soft" delle risorse umane consentendo quindi una copertura completa delle esigenze dei clienti italiani e internazionali