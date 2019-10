Richemont acquista Buccellati: tutti gli studi coinvolti

Il gruppo svizzero Richemont, attivo nel settore luxury, ha acquistato l'intero capitale sociale di Buccellati Holding Italia S.p.A., società a capo del gruppo Buccellati attivo a livello mondiale nel settore dei gioielli, degli orologi e degli accessori di lusso.

BonelliErede ha agito al fianco di Richemont con un team composto dai partner Umberto Nicodano e Stefano Micheli, dal managing associate Fabio Macrì, dall'associate Francesca Ricceri e da Alberto Giavaldi per i profili corporate; il partner Stefano Brunello, il managing associate Giulio Mazzotti e Benedetta Antinucci hanno seguito i profili fiscali, mentre il partner Giovanni Guglielmetti e l'associate Milena Mursia hanno curato i profili IP. Per gli aspetti di diritto francese, Richemont è stato assistito da Racine Avocats con un team composto da Luc Pons, partner, e Caroline Hazout, associate.

Gangtai Italia S.r.l., società italiana del gruppo cinese facente capo a Gansu Gangtai Holding Co., Ltd., è stata assistita per i profili di diritto italiano da Simmons & Simmons, con un team composto dal partner Dario Spinella e dall'associate Guido Bianco, Luca Turchini, Camilla Picedi Benettini e Alessio Ji, tutti membri dell'Asian desk in Italia di Simmons & Simmons, e per i profili di diritto cinese da Reed Smith, con un team composto dal partner Eric Lin e dalle associate Megan Wang e Celia Xu. Il chairman del gruppo Gangtai è stato inoltre assistito dall'Avvocato Giampiero Miccoli, partner dello Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.

Pedersoli Studio Legale, nella persona degli equity partner Antonio Pedersoli e Luca Saraceni, ha assistito la famiglia Buccellati, mentre King & Wood Mallesons, nella persona del counsel Fausto Caruso, ha assistito Haitong International. La società target è stata infine assistita da MN Tax & Legal con un team composto dal partner Emiliano Nitti e dall'associate Giulia Perizzi.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Lauro 52 nella dismissione della sua partecipazione di minoranza con un team composto dai partners Bruno Gattai e Federico Bal.