CARNELUTTI E WHITE & CASE NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DI MASCHIO GASPARDO

Milano, 8 ottobre 2019 - CARNELUTTI Law Firm, con Alberto Rittatore Vonwiller, Carlo Emanuele Rossi e Claudio Lichino, ha assistito Maschio Gaspardo, gruppo italiano specializzato nella produzione di macchine ed attrezzature agricole, nella negoziazione e sottoscrizione di un accordo in bonis per il rifinanziamento del proprio indebitamento in Italia per 140 milioni di euro (di cui 70 milioni sul breve termine) con 21 istituti bancari finanziatori, assistiti dallo Studio legale internazionale White & Case con un team che ha incluso i partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi, insieme agli associate Tiziana Germinario e Francesco Mozzone e rappresentati da Loan Agency Services nella persona di Paola Policicchio.



L'accordo raggiunto è collegato ai progetti di futuro sviluppo del Gruppo anche nei mercati esteri, all'aumento della marginalità, alla stabilizzazione della situazione finanziaria e si inserisce in un'operazione più ampia di rafforzamento finanziario, patrimoniale e di governance che prevede un investimento per 20 milioni di euro, già deliberato, da parte delle finanziarie regionali Friulia, Finest e Veneto Sviluppo.



L'azienda, che nel 2009 fatturava 118 milioni, ha chiuso nel 2018 con un fatturato di 336 milioni, anche grazie a importanti acquisizioni e investimenti che hanno consentito al Gruppo di posizionarsi tra i primi costruttori al mondo nel settore.