L&B Partners Avvocati Associati con il gruppo Ori Martin per un long-term corporate PPA connesso ad un impianto fotovoltaico di 53MW in market parity

Milano, 7 ottobre 2019 - L&B Partners Avvocati Associati, ha assistito il gruppo Ori Martin, primario player attivo nel mercato siderurgico, nella negoziazione e sottoscrizione di un contratto di PPA di lunga durata sottoscritto con la società Dxt Commodities SA in relazione all'energia elettrica che sarà prodotta da un impianto fotovoltaico in regime di "market parity" con potenza complessiva di circa 53 MW in fase di costruzione in Sardegna di titolarità di Kgal Group.



L&B Partners ha agito con un team composto dal counsel Andrea Semmola e dal senior associate Giuseppe Candela, con la supervisione del managing partner Michele Di Terlizzi.



Tale operazione rappresenta un fondamentale tassello per lo sviluppo del mercato dei long-term corporate PPA. Uggero de Miranda, presidente di Ori Martin, ha dichiarato "siamo soddisfatti ed entusiasti nell'essere dei pionieri nel mercato dei corporate PPA; tale complessa tipologia contrattuale rappresenta un interessante ed utile strumento per le imprese per la stabilizzazione del costo dell'energia sul medio-lungo periodo; siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia: un parco fotovoltaico da 53 MW sarà realizzato grazie al fatto che ORI Martin acquista una parte significativa dell'energia prodotta. Ringraziamo DXT e KGAL per l'efficace e lungimirante sintonia strategica".



ORI Martin S.p.A è a capo di un gruppo attivo da anni nella produzione di acciai di qualità, prevalentemente destinati al settore automotive e alla meccanica in generale; Kgal Group è leader nel settore degli investimenti a lungo termine nei settori dell'energia e delle infrastrutture con un volume di investimento pari a € 21.5 miliardi e 87'000 investitori mentre DXT Commodities S.A. è un trader svizzero operante a livello internazionale e specializzato in commodities del settore energetico ed è leader in Italia nel dispacciamento di energia rinnovabile con oltre 3'500 MW di impianti gestiti.