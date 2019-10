Nexumstp sigla nuovi accordi di consulenza con Crowe AS e RINA Consulting

La società tra professionisti, nata un anno fa dalla fusione di alcuni dei più prestigiosi studi di consulenza fiscale e del lavoro italiani, è stata scelta da due grandi società che operano su scala internazionale per curare attività strategiche e ad alto livello di innovazione.

L'accordo con Crowe AS Spa, primaria società di revisione italiana appartenente a un network internazionale tra i primi otto nel mondo, si basa sull'avvio di una collaborazione per lo sviluppo congiunto di servizi da offrire alle aziende. L'obiettivo è condividere le proprie competenze in tema di consulenza fiscale, del lavoro, aziendale e di compliance aziendale (in riferimento ad esempio al decreto legislativo 231/01, alla Legge 262, cybersecurity, Privacy). Inoltre, Nexumstp affiancherà Crowe AS in occasione di operazioni straordinarie e di corporate finance.

Un'altra partnership è stata firmata da Nexumstp con RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali Spa, centro di ricerca con competenze ed esperienze nello sviluppo di materiali e nuove tecnologie. In questo caso, l'accordo riguarda lo sviluppo congiunto di servizi di consulenza tecnica, commissionata nell'ambito della attività di ricerca dei propri settori di competenza. In particolare, saranno organizzati servizi di verifica e validazione delle attività di ricerca e sviluppo effettuate da terzi e la redazione dei dossier consuntivi delle attività di ricerca.

"Siamo molto soddisfatti per questi nuovi accordi con brand di rilievo nel mercato finanziario e tecnologico, anche internazionale. A un anno circa dal lancio della nostra società, tra le prime realtà di consulenza strutturatesi in Società per Azioni, il bilancio delle attività è positivo con oltre 5 mila aziende assistite in tutta Italia. Il riconoscimento da parte di primarie aziende come Crowe AS e RINA Consulting è per noi un ulteriore motivo di orgoglio", dice Mauro Zanin, socio fondatore di Nexumstp.