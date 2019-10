Deloitte Legal potenzia il private equity con Carlotta Robbiano

Milano, 10 ottobre 2019 - Deloitte Legal annuncia l'ingresso di Carlotta Robbiano in qualità di of counsel nella practice di Corporate M&A dello Studio.



Carlotta Robbiano porta in Deloitte Legal una consolidata esperienza nell'ambito del private equity, settore in cui ha assistito alcuni dei principali fondi in numerose operazioni, sia domestiche che internazionali.



La sua attività è in particolare focalizzata sull'industry del fashion and luxury, nell'ambito del quale ha svolto attività di consulenza commerciale e straordinaria a diverse società leader nel settore.

Approda in Deloitte Legal dopo diversi anni quale of counsel dello studio legale internazionale Simmons & Simmons LLP, presso le sedi di Milano e Londra.



Insieme a lei entra a far parte di Deloitte Legal la dott.ssa Aurora Falsarella, che dal 2017 collabora con Robbiano supportandola nelle attività Corporate e M&A nell'ambito del fashion and luxury.



Dopo la recente apertura della sede di Bari, lo Studio continua con successo l'attività di espansione con sempre nuove ed eccellenti assunzioni, a dimostrazione di una forte politica di crescita in Italia, country che a livello mondiale sta riuscendo a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel network.



"L'arrivo di Carlotta Robbiano consolida la practice di Corporate M&A di Deloitte Legal, e il suo contributo servirà a rinforzare il focus dello studio sia nel settore del fashion, in cui Deloitte Legal vanta già un'affermata posizione, sia del private equity" afferma Giorgio Mariani, Partner e responsabile della practice Corporate M&A dello Studio