K&L Gates assiste la BERS in un investimento equity di 100 milioni di dollari nel mercato turco delle energie rinnovabili

K&L Gates ha assistito la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nel suo investimento da 100 milioni di dollari per la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza in Ictas Surdurulebilir Enerji Yatirimlari, braccio operativo nel settore energie rinnovabili di IC Holding, primario gruppo turco attivo nei mercati dell'edilizia, dell'energia, delle infrastrutture, del turismo e dell'industria. La prima tranche dell'investimento è stata completata ieri.



K&L Gates ha assistito la BERS, occupandosi di tutte le attività corporate e contrattuali relative all'operazione, con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner energy Paolo Zamberletti (in foto), coadiuvato dal senior associate Bruno Vascellari (Milano) e dall'associate Richard Dollimore (Londra).



I proventi derivanti dall'iniezione di capitale saranno utilizzati per investimenti in parchi eolici e progetti fotovoltaici con una capacità combinata fino a 250 MW. Il sostegno a questo progetto fa parte del più ampio impegno che la BERS sta portando avanti per sostenere l'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico della Turchia.