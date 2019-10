L'avv. Alberta Antonucci è stata premiata insieme ad altre nove donne per l'innovazione al femminile

Nell'evento organizzato dal settimanale Grazia e da Lancome l'Avvocata

Alberta Antonucci ha ricevuto il premio "A ogni donna che affronta la vita con

determinazione, che non si pone limiti e crea il mondo di domani, Lancome dedica

Idole".

Con la presentazione della direttrice di Grazia, Silvia Grilli, nella cornice

dell'Hotel Mandarin si è tenuta ieri sera una manifestazione in cui si è dato un

riconoscimento a dieci donne che si sono contraddistinte per innovazione ed

originalità.

Oltre ad Alberta Antonucci sono state premiate Gioia Gottini, Eleonora Carisi,

Elena Santarelli, Anna Cova, Marzia Sicignano, Csaba dalla Zorza, Tatiana Biagioni,

Rosalba Piccinni e Francesca Bria.

L'avv. Alberta Antonucci è specializzata nella tutela legale degli influencer e il

suo studio, con il brand Ontheinfluencerside, opera nel settore degli imprenditori

digitali, sviluppando una practice innovativa in un'area in rapida espansione che

anche per questo motivo necessita di assistenza giuridica.