Latham & Watkins e Pirola nell'emissione di un bond da 300 milioni di euro da parte di IVS Group S.A.

Latham & Watkins e Pirola nell'emissione di un bond da 300 milioni di euro da parte di IVS Group IVS Group S.A., società di diritto lussemburghese quotata sull'MTA - Segmento STAR di Borsa Italiana, a capo dell'omonimo gruppo leader italiano e seconda realtà in Europa nel settore della ristorazione automatica, ha annunciato oggi di aver concluso con successo l'emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured pari ad Euro 300 milioni con tasso di interesse del 3% e scadenza nel 2026, finalizzato, tra l'altro, al rimborso integrale del prestito obbligazionario, con tasso di interesse del 4,5% e scadenza nel 2022, emesso dalla Società nel novembre 2015, per un importo complessivo pari ad Euro 240 milioni.

Il Prospetto Informativo relativo all'emissione è stato depositato per l'approvazione presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Granducato di Lussemburgo, in qualità di Autorità Competente nello Stato Membro d'Origine della Società e, successivamente, oggetto della procedura di c.d. "passporting" in Italia mediante notifica alla CONSOB. Le obbligazioni sono state ammesse alla quotazione sul mercato regolamentato "Mercato Telematico delle Obbligazioni" (MOT) di Borsa Italiana.

Latham & Watkins ha agito con un team cross-border composto dal partner Antonio Coletti e dagli associate Marco Bonasso e Marta Carini, per gli aspetti di corporate capital markets italiani, dal partner Ryan Benedict, della sede di Milano, e dal counsel James Baxter della sede di Londra per gli aspetti capital markets di diritto internazionale/inglese.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito IVS per gli aspetti fiscali connessi all'operazione con un team formato dal partner Francesco Mantegazza, dal senior consultant Maria Chiara Monterosso e dal consultant Bruno Ruscio.

Equita SIM S.p.A. ha assistito IVS in relazione alla definizione della struttura del prestito obbligazionario e in qualità di Lead Manager dell'offerta e del collocamento del prestito obbligazionario sul MOT.