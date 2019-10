Russo De Rosa per i nuovi uffici di Bending Spoons in Corso Como Place

Bending Spoons, società italiana hi-tech e primo sviluppatore di mobile app in Europa, ha concluso un accordo con Coima SGR per la locazione di un nuovo edificio ad uso uffici all'interno del nuovo progetto Corso Como Place in Porta Nuova.

Si tratterà di un building avveniristico di 3 piani fuori terra e con un rooftop a terrazza, realizzato in acciaio, vetro e legno lamellare, e dotato di un'infrastruttura tecnologica nativa Internet of Things, che consentirà di monitorare i parametri ambientale interni ed autocalibrarsi. Sarà il primo edificio ad uso uffici di Milano a ricevere la certificazione WELL Gold ed un luogo di lavoro ideale per Bending Spoons, già Best Place To Work 2019.

Nella negoziazione degli accordi Bending Spoons è stata assistita dallo Studio Russo De Rosa Associati, con un team integrato composto da Andrea De Panfilis, Alessandro Manico e Francesco Belletti.

Coima SGR è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team composto da Emanuele Trucco, Davide Cavazzana e Guglielmo Sacco.