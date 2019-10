I principali finanziatori terzi di contenziosi, IMF Bentham e Omni Bridgeway, annunciano il progetto di fusione . Le due società hanno concluso la transazione unendo solide basi finanziarie a una comprovata esperienza.



Il principale finanziatore terzo di contenziosi IMF Bentham Limited (IMF Bentham) (ASX: IMF) ha annunciato l'acquisto di Omni Bridgeway Holdings BV (Omni Bridgeway) con l'obiettivo di istituire un finanziatore terzo di contenziosi diversificato e di portata realmente globale avente un capitale di oltre 2,2 miliardi di AUD a disposizione per finanziare controversie e procedure esecutive di dimensioni e complessità significative in tutto il mondo.

Una volta completato l'accordo, IMF Bentham acquisirà tutte le attività di investimento e commerciali di Omni Bridgeway. Il valore minimo della transazione ammonta a circa 55 milioni di EUR, che potrebbe aumentare ulteriormente in base all'evoluzione della società in futuro.

«Sebbene la transazione implica l'acquisizione di Omni Bridgeway da parte di IMF, questa rimane una fusione tra pari», ha affermato Andrew Saker, Managing Director e Chief Executive Officer di IMF Bentham.

Con 18 uffici in 10 paesi (dagli Stati Uniti al Canada, dall'Asia all'Europa, Australia e Medio Oriente), 145 professionisti con esperienze negli ordinamenti giuridici e sistemi di recupero del credito in tutto il mondo, oltre alla capacità di fornire un servizio ai clienti in oltre 20 lingue, la combinazione tra i due gruppi costituirà un formidabile alleato per i clienti. Insieme, IMF Bentham e Omni Bridgeway hanno accumulato 33 anni di comprovata esperienza nel settore di contenziosi finanziati e crediti recuperati in tutto il mondo: un partner affidabile per privati, aziende e professionisti in cerca di soluzioni finanziarie strategiche per i propri contenziosi. Tali soluzioni spaziano dal finanziamento per l'istruzione di una causa tramite processo, l'appello, procedure esecutive al recupero dei crediti, e includono:

• finanziamento e gestione delle controversie, esecuzioni relative a sentenze e lodi arbitrali a livello internazionale (anche nei confronti di enti sovrani in qualsiasi continente);

• esecuzione e recupero di crediti deteriorati di banche e di diritti surrogatori di compagnie assicurative;

• la prima copertura per le spese "dopo l'evento" al mondo, creata per proteggere dal rischio di giurisdizioni dove avviene un trasferimento dei costi (cost-shifting).

Questo legame unisce due pionieri operanti nel settore del finanziamento del contenzioso. IMF Bentham ha iniziato a finanziare contenziosi in Australia negli anni novanta e ha contribuito a

plasmare il settore del finanziamento di contenzioso a livello globale grazie ad una continua espansione e un primato di risultati e redditività eccellenti.

Omni Bridgeway è stata fondata nei Paesi Bassi nel 1986 ed è nota come uno dei principali finanziatori di contenziosi di alto valore e uno specialista a livello globale nell'esecuzione transfrontaliera di sentenze e lodi arbitrali contro governi sovrani. Il gruppo Omni Bridgeway comprende ROLAND ProzessFinanz, uno dei principali finanziatori terzi di contenziosi in Germania, entrato a far parte di Omni Bridgeway nel 2017, nonché la joint venture di Omni Bridgeway con IFC (parte del gruppo della Banca mondiale), un fondo ad hoc con sede a Dubai volto ad assistere le banche nel finanziamento e nella gestione dell'esecuzione di crediti deteriorati e delle relative controversie in Medio Oriente e Africa.

«Come IMF Bentham, Omni Bridgeway è all'avanguardia nel settore del finanziamento dei contenziosi nelle sue regioni e aree di competenza da decenni», ha affermato Andrew Saker. «Essendo uno dei principali finanziatori terzi di contenziosi dell'Europa continentale, offre vantaggi unici rispetto agli altri candidati che IMF Bentham aveva preso in considerazione per la sua espansione europea. Questi fattori, assieme ad una mentalità analoga, hanno ribadito che la fusione è stata la scelta giusta al momento giusto per entrambe le società.»

Grazie a questa fusione, IMF Bentham e Omni Bridgeway potranno raggiungere gli obiettivi comuni di diversificazione globale e presenza nei principali mercati del contenzioso. Il loro nuovo team include professionisti con una vasta esperienza in tutti i tipi di controversie, assieme ad economisti, esperti finanziari e di business intelligence.

«Valutiamo la fusione come una partnership con punti di forza complementari», ha affermato Raymond van Hulst, Managing Director di Omni Bridgeway. «Insieme, disponiamo delle forze necessarie per operare su scala globale e con la comprensione necessaria a livello locale per le controversie nazionali e giurisdizionali multiple complesse di oggigiorno.»

«Da quando la banca di investimento globale Houlihan Lokey ci ha presentati nel marzo 2018, IMF Bentham e Omni Bridgeway hanno collaborato a numerosi progetti e hanno scoperto che le due società, che si sono evolute su percorsi paralleli, hanno una mentalità simile e un impegno verso l'eccellenza che ci contraddistingue rispetto alla concorrenza», ha dichiarato Andrew Saker.

IMF Bentham continuerà ad essere quotata sulla borsa valori australiana (Australian Securities Exchange) e il gruppo complessivo continuerà ad utilizzare le operazioni commerciali, di rendicontazione e di contabilità di prima classe che hanno plasmato la reputazione di IMF Bentham come finanziatore terzo di contenziosi credibile e affidabile. Il gruppo complessivo assumerà un solo nome a livello globale in attesa di un rebranding previsto entro il 30 giugno 2020.