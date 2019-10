NOVITÀ DELLA LEGGE FALLIMENTARE: LE AZIONI DI RESPONSABILITA' NELLA RIFORMA FALLIMENTARE

INCONTRO





Incontro a Milano alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.



Su iniziativa dell'ACM – Associazione Concorsualisti Milano, si tiene giovedì 17 ottobre, dalle ore 18.00, presso l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Via Fontana 1 l'incontro sul tema "Le azioni di responsabilità nella riforma fallimentare".

Intervengono Angelo Mambriani, Magistrato, Presidente Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano e Danilo Galletti, Professore all'Università degli Studi di Trento, Avvocato del Foro di Bologna, coordinati da Barbara Rovati, Consigliere ACM, curatore al Tribunale di Milano.

Come è noto l'impianto giuridico su cui si fonda il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza muove dalla modifica dell'art. 2086 del codice civile in cui si prevede l'onere in capo agli amministratori di dotare l'impresa di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili utili a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale e, qualora necessario, di attivarsi con uno degli strumenti atti al superamento della crisi stessa.

"La riforma del diritto fallimentare è una riforma di sistema che coinvolge tutte le aziende anche quelle sane in quanto punta sulla prevenzione con un meccanismo di procedure d'allerta e misure premiali. In questo scenario di rinnovamento viene coinvolto anche il ruolo dell'organo di controllo; ruolo che viene valorizzato e a cui vengono attribuiti maggiori poteri-doveri e quindi maggiori profili di responsabilità" sottolinea Roberta Zorloni.

"L'incontro, partendo anche sulla dottrina e giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità degli organi sociali, è volto a illustrare e commentare le modifiche normative introdotte dal nuovo Codice della Crisi delle Imprese e dell'Insolvenza focalizzando l'attenzione sul tematiche sottese all'esperimento delle azioni di responsabilità" sottolinea Barbara Rovati.