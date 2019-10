PADEL PROFESSIONAL BY CENTRI PORSCHE DI ROMA

EVENTO



Il 12 e 13 ottobre sui campi dell'Area Sporting Club si è svolto il Padel Professional (www.padelprofessional.it) format ideato e organizzato dall'Avv. Nicola Colavita con il patrocinio del CONI, della Padel FIT, targato quest'anno Centri Porsche di Roma.

Oltre 200 persone si sono incontrate per il torneo di padel più amato della capitale: motori, sport, fashion, life style e network di qualità sono gli ingredienti che rendono unica questa manifestazione.

"Il Padel Professional è un torneo che va oltre all'aspetto sportivo in senso stretto. E' una piattaforma, un salotto anche per i non giocatori e le aziende che scelgono di sostenere questa manifestazione per incontrarsi e relazionarsi - ha dichiarato l'Avv. Nicola Colavita".

All'evento hanno preso parte l'ex campione del mondo di calcio e CT della Italian Legends Antonio Cabrini (in foto), il Direttore Generale dei Centri Porsche di Roma Luca Spuntarelli accompagnato dalle Resp. Mark. Olivia Marogna, la tailor fashion Alessandra Gattari (in foto), l'indossatrice Ginevra Agnoletto, l'imprenditore sportivo Guido Tommasi, lo stilista Paolo Muccifora, il produttore cinematografico Mario Pezzi, la modella/pallavolista Eleonora Casarsa, la commercialista Alicia Bosco, il Vice Presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori Daniele Piscioneri, il consulente finanziario di Banca Fideuram Private Marco Ildebrando, l‘imprenditore Marco Milanesio, Nicola Carusi, Francesco Leone, Valentina Limata, il giornalista sportivo e Brand Ambassador del Padel Professional Paolo Cecinelli, l'AD dell'Area Sporting Club Fabiana Toriello, gli Avv.ti Cristiano Augusto Tofani, Alessandra Marraffa, Luigi Mazza, Francesco Serrao, Matteo Di Raimondo, Antonio Devoto, Gianluca Loreti e Alessandro e Manuel Piscioneri dell'Alta Sartoria Ilario.

Per quanto riguarda il torneo vero e proprio nel tabellone maschile vittoria per la coppia composta da Alessandro Bernabei e Fabrizio Anticoli che si sono imposti in finale sulla coppia Manfredi Tesauro e Valerio Murino.

Nel misto invece vittoria per la coppia Adriano Accoroni e Serena Moltoni.

Premiata come miglior giocatrice del torneo Erika Ciarrocchi.

Tra i partner dell'evento, oltre al title sponsor Centri Porsche di Roma, erano presenti Acqua di Parma, Forte Village, Nespresso, Filette Prime Water, Banca Fideuram Private, RedBull, Steccolecco e Well Work. Media partner Diritto 24, Gruppo Sole 24 Ore.

Il video dell'evento: https://youtu.be/E2S8rHz4Gls