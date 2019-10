Allen & Overy punta sul project finance e sull'amministrativo con due counsel

Allen & Overy rafforza le aree del project finance e del diritto amministrativo in Italia con la nomina di due counsel: Luca Amicarelli e Nunzio Bicchieri.

L'avvocato Amicarelli è il nuovo responsabile del team di diritto amministrativo di Allen & Overy in Italia, gruppo che conta altri tre professionisti, e sarà anche il referente per l'Italia del gruppo internazionale di Public and Environmental Law dello studio. Ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del diritto amministrativo e ambientale, del diritto dell'energia, dell'urbanistica e degli appalti pubblici nel contesto, sia giudiziale, sia di operazioni domestiche e cross-border in vari settori (immobiliare, energia, infrastrutture, waste management, industriale e manifatturiero e life sciences).

L'avvocato Bicchieri sarà responsabile del project finance in Italia e sarà il referente italiano del gruppo internazionale di Projects dello studio, che annovera 250 professionisti. Ha un'esperienza ventennale nei settori project, infrastrutture, energy e real estate e ha assistito sponsor, istituti finanziari e società (sia domestici che internazionali), nonché enti pubblici nelle più importanti operazioni di project finance e project bond in Italia.

"A fronte della crescente necessità di interventi sulle infrastrutture, riteniamo che ci siano delle significative opportunità in Italia per lo sviluppo e il finanziamento di grandi progetti" - ha commentato Stefano Sennhauser, senior partner di Allen & Overy in Italia. "Siamo quindi molto lieti di aver rafforzato i nostri gruppi di project finance e diritto amministrativo con le nomine di Luca e Nunzio, che lavoreranno insieme agli altri dipartimenti in questo settore in cui gli aspetti finanziari e regolamentari diventano sempre più complessi".

Entrambi gli avvocati tornano a far parte del team di Allen & Overy. In precedenza, Luca era senior associate dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners dove era entrato nel 2009. Luca aveva iniziato il suo percorso professionale nel 2007 presso lo Studio Legale Dalla Vedova per poi entrare, come praticante, in Allen & Overy nel 2008. Nunzio proviene dallo studio Simmons & Simmons dove era responsabile del dipartimento italiano di Energy, Natural, Resources and Infrastructure Projects. In precedenza ha collaborato con gli studi Watson, Farley & Williams e Ashurst, mentre nel periodo 2002-2005 è stato senior associate presso il team di Project Finance di Allen & Overy in Italia.

A margine dell'annuncio, Luca Amicarelli ha commentato: "Sono entusiasta di guidare il team di Public Law, è un'opportunità unica per poter lavorare in sinergia con uno dei principali network globali e di intervenire su operazioni di primo piano in Italia per tipologia e complessità".

Nunzio Bicchieri ha inoltre affermato: "Il mondo delle infrastrutture e dell'energia sta radicalmente cambiando sia nel settore primario sia secondario, aprendosi sempre più a una dimensione internazionale ed all'intervento di nuovi player. Allen & Overy rappresenta un punto di riferimento a livello globale di questo mercato e sono molto lieto di contribuire allo sviluppo della projects practice in Italia".