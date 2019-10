CONVEGNO



L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Taranto, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Taranto e la Fondazione Scuola Forense, ha il piacere di presentare il convegno dal titolo: "PROFILI DEONTOLOGICI NEL PROCESSO DI FAMIGLIA".

L'evento si terrà il prossimo 25 ottobre a partire dalle 15,30 a Manduria (TA), presso la Chiesetta Santa Croce, in Via S. Antonio.

Il convegno è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati per n. 2 crediti in Deontologia.

Al termine dell'incontro sarà possibile la visita guidata del Museo del Primitivo, della Chiesetta Santa Croce all'interno del parco archeologico e della Chiesetta di S. Pietro Mandurino, previa prenotazione al numero 328 6139179.

Presente il Gruppo 24 ORE, Media partner Diritto24



Consulta il programma