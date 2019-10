RESPONSABILITÀ MEDICA: FOCUS A BOLOGNA SU CONTENZIOSO PAZIENTI, MEDICI E STRUTTURA SANITARIA E SUI PROFILI ASSICURATIVI

FOCUS





A due anni dall'entrata in vigore della Legge Gelli, che ha ridisegnato la disciplina in materia di responsabilità medica, resta ancora elevato il contenzioso legato a malpractice sanitaria.

Sono oltre 35.600 le cause che ogni anno interessano l'esercizio di attività professionale in ambito sanitario, con oltre 300.000 vertenze ancora giacenti presso i Tribunali italiani, con un valore stimato, anche e soprattutto per quanto attiene al correlato fenomeno della c.d. "medicina difensiva", che sfiora i 12.000.000 di euro annui.

Per approfondire i profili assicurativi relativi alla responsabilità professionale in campo medico-sanitario, Stefanelli&Stefanelli organizza il 4 Novembre a Bologna, presso l'aula di formazione dello Studio, in Via Azzo Gardino n. 8/A, il corso "Responsabilità professionale e profili assicurativi: cosa cambia in ambito assicurativo con il nuovo Decreto Ministeriale?" con particolare riguardo alle novità contenute nella L. n. 24/2017 (recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie") e nel recentissimo Decreto Ministeriale attuativo che, seppur ancora in bozza, fornisce alcuni utili spunti per orientare la riflessione.

Il corso, che si rivolge a strutture sanitarie private, medici libero-professionisti, esercenti la professione sanitaria in genere, sarà tenuto dall'Avv. Silvia Pari, esperta in Diritto Sanitario, con particolare riguardo al settore della responsabilità professionale medico-sanitaria, sia sotto il profilo civilistico sia sotto il profilo assicurativo, in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Per informazioni e iscrizioni https://www.studiolegalestefanelli.it/it/sharing-knowledge/formazione



Costituito nel 2006 su iniziativa di Andrea e Silvia Stefanelli, lo studio opera nelle sedi di Bologna e Milano con 17 professionisti nei settori del Diritto della Sanità e degli Appalti. In particolare è la struttura di riferimento per quanto riguarda il diritto dei dispositivi medicali, con una rilevante esperienza sui temi della pubblicità sanitaria e della responsabilità medica, nonché una particolare specializzazione nell'emergente tematica della sanità digitale. Nel settore degli appalti è specializzato nella consulenza alle imprese sia nella fase preliminare di partecipazione alle gare sia in quella successiva d'esecuzione dei contratti nonché negli eventuali contenziosi giudiziali e arbitrali, con patrocinio legale in tutto il territorio nazionale. Diritto delle imprese, compliance, diritto del lavoro e privacy rappresentano altri importanti settori di consulenza dello Studio. In particolare in riferimento alla tematica della privacy, la cui disciplina è stata recentemente modificata dal nuovo Regolamento UE, lo Studio vanta una significativa esperienza e un costante aggiornamento, a luglio 2016 gli Avvocati Silvia Stefanelli e Alessandra Delli Ponti hanno conseguito il titolo Master Privacy Officer.

Lo Studio Stefanelli & Stefanelli, nel corso del 2015, ha ottenuto, prima realtà nella città di Bologna, la prestigiosa Certificazione di Qualità RINA ISO 9001, un traguardo molto importante e indispensabile per rispondere alla crescente domanda di consulenza legale e procedure di assistenza dei clienti improntate alla massima qualità.